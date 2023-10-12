Связано это с изменениями в законодательстве: в РТ растет стоимость такси

Такси в Татарстане подорожало на 26 процентов в 2023 году

В Татарстане в сентябре 2023 года услуги такси подорожали на 26% в годовой выражении, сообщает realnoevremya.ru. Отмечается, что связано это с изменениями в законодательстве, которое касается деятельности перевозчиков, агрегаторов и водителей такси. Средняя стоимость поездки составила 30,56 рубля на один километр пути.

В месячном выражении средний ценник в Татарстане вырос на 3%. Отмечается, что в августе 2023 года он составил 29,67 рубля на 1 км пути, что на 10,5% больше, нежели в июле, а также на 32% больше, нежели в августе 2022 года.

Из всего вышесказанного следует, что рост стоимости услуг такси в РТ замедлился как в месячном, с 10,5% до 3%, так и в годовом - с 32% до 25% - выражении.

С начала года же услуги такси в РТ выросли в цене на 22,4%. В январе 2023 года средняя цена поездки оценивалась в 24,97 рубля за 1 км пути.