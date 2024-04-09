Суши-бар в Казани на Фатыха Амирхана, 21 закрыли на 3 месяца за грубые нарушения

Суши-бар «Аквасуши» на ул. Фатыха Амирхана, 21 в Казани было решено закрыть на 90 суток. На объекте зафиксированы грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований. Об этом рассказали в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Татарстану.

В феврале 2024 года посетители суши-бара отравились. Эксперты провели санитарное расследование. Выяснилось, что в баре нарушают требования по приготовлению еды, напитков, а также к их хранению.

В отношении собственника заведения составили протокол по статьи 6.6 КоАП. Ново-Савиновский суд города Казани решил приостановить работу суши-бара на 90 суток, пишет БИЗНЕС Online.

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