Судить за мошенничество будут бывшего директора Бугульминского русского драмтеатра

Экс-руководитель Бугульминского русского драматического театра имени А.В. Баталова оказался в центре уголовного дела. 62-летнему мужчине предъявлено обвинение по статье «Мошенничество». Официальную информацию предоставила Прокуратура Республики Татарстан.



Следствие установило, что обвиняемый создал систему фиктивного трудоустройства: на позиции в театре "принимались" сотрудники, которые в реальности не выполняли никакой работы. Зарплата этих "работников" регулярно начислялась, а средства, общей суммой около 700 тысяч рублей, оседали в карманах бывшего директора.



На данный момент обвиняемый вернул более 450 тысяч рублей, что частично компенсировало нанесенный театру финансовый ущерб. Однако это не избавило его от необходимости отвечать перед законом.



Уголовное дело передано в суд, где обвиняемому предстоит ответить за свои действия. Если суд признает его виновным, мужчине грозит крупный штраф, исправительные работы или лишение свободы на срок до нескольких лет.