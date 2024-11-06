Суд отпустил предпринимателя Валерия Чулакова под домашний арест

По информации сотрудников полиции, Валерий Чулаков признал свою вину и сообщил о тех людях, которые могут быть причасты к совершению преступлению.

Хозяину европоселка «Маленькая страна» из Набережных Челнов и местного бизнес-отеля «Татарстан» Валерию Чулакову скорректировали меру пресечения. Мужчина проходит по статье "Мошенничество". Суд направил фигуранта под домашний арест до 11 января 2025 года. По сведениям силовиков, бизнесмен во всем признался.

Напомним, Чулаков по информации следствия, сговорился с некоторыми людьми. Одни из них: депутаты Тукаевского района. Валерий, как говорят сотрудники полиции, провернул схему с незаконным отчуждением муниципальных территорий. Размер ущерба - примерно 65 млн рублей, пишет «БИЗНЕС Online».

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