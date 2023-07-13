Штрафы до 500 тысяч: в Татарстане будут наказывать за запуск беспилотников

В Татарстане утвердили штрафы до 500 тысяч рублей за запуск беспилотников

В Госсовете Татарстана было поддержано предложение о введении крупных штрафов за использование беспилотных летательных аппаратов. Инициировано оно было прокурором региона Илдусом Нафиковым. Законопроект приняли сразу в первом и третьем чтениях. Республика Татарстан стала первым регионов в России, где ввели такие штрафы.

Как сообщает «Коммераснтъ», в кодексе появится новая статья 2.21, которая будет называться "Несоблюдение требований нормативных правовых актов РТ, предусматривающих реализацию мер в рамках режима (уровня базовой готовности).

Штрафы за использование дронов в регионе будут различаться:

для граждан - от 1 до 4 тысяч рублей;

для должностных лиц - от 15 до 40 тысяч;

для юридических - от 200 до 300 тысяч.

При повторном нарушении наказание будет еще выше: