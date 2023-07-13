Штрафы до 500 тысяч: в Татарстане будут наказывать за запуск беспилотников
Яна Лаушкина
В Госсовете Татарстана было поддержано предложение о введении крупных штрафов за использование беспилотных летательных аппаратов. Инициировано оно было прокурором региона Илдусом Нафиковым. Законопроект приняли сразу в первом и третьем чтениях. Республика Татарстан стала первым регионов в России, где ввели такие штрафы.
Как сообщает «Коммераснтъ», в кодексе появится новая статья 2.21, которая будет называться "Несоблюдение требований нормативных правовых актов РТ, предусматривающих реализацию мер в рамках режима (уровня базовой готовности).
Штрафы за использование дронов в регионе будут различаться:
- для граждан - от 1 до 4 тысяч рублей;
- для должностных лиц - от 15 до 40 тысяч;
- для юридических - от 200 до 300 тысяч.
При повторном нарушении наказание будет еще выше:
- для граждан - до 5 тысяч рублей;
- для должностных лиц - до 40-50 тысяч;
- для организаций - до 300-500 тысяч.