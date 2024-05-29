Штормовое предупреждение: ливень, град и ветер до 24 м/с идут на Татарстан

ГУ МЧС по Татарстану объявило штормовое предупреждение.

По информации Росгидромета РТ, в регионе ожидается гроза. С 15:00 прогнозируется резкое усиление ветра до 24 м/с, в некоторых районах пройдут ливни с градом.

В ведомстве посоветовали во время непогоды не выходить на улицу, не находиться около деревьев и различных конструкций и не ставить возле них автомобили.

Если дождь и грозы застали вас в пути, то лучше всего съехать с дороги в безопасное место и переждать непогоду.