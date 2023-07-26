Стоимость проекта - около 40 миллионов: в Зеленодольском районе Татарстана откроется круглогодичный глэмпинг

В селе Ильинское появится круглогодичный глэмпинг в Зеленодольском районе Татарстана

В селе Ильинское Зеленодольского района Татарстана в сентябре этого года планируют открыть круглогодичный глэмпинг, сообщает «Реальное время».

На данном этапе строители завершают работы по обустройству десяти домиков. Гости в будущем смогут посещать ресторан, бассейн и экотропу. Рядом с точкой, где будет находиться глэмпинг, есть озеро и заповедник. Глава Зеленодольска Михаил Афанасьев отметил, что он очень рад, что такой проект реализуется именно у них.

Стоимость проекта - около 40 миллионов рублей, из которых 12,5 миллионов - средства гранта Ростуризма, который был выиграл в 2022 году.