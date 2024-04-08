Новости Татарстана
· Екатерина Елисеева

Старейшая жительница Республики Татарстан Антонина Чижова умерла в 108 лет

Старейшая жительница Татарстана Антонина Чижова умерла в 108 лет 8 апреля
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Утром в 9 часов 8 апреля 2024 года, не стало Антонины Чижовой. Она была старейшим жителем Республики Татарстан: в мае ей могло бы исполниться 109 лет, пишет «Татмедиа».

Известно, что женщина родилась в годы Первой мировой войны, застала Октябрьскую революцию, а также Великую Отечественную войну.

Родилась Антонина в Казахстане, а в Заинск Татарстана прибыла вслед за своим сыном, который участвовал в стройке ГРЭС.

Последнее время за женщиной присматривала ее дочка Людмила и внучка Любовь.

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