Старейшая жительница Татарстана Антонина Чижова умерла в 108 лет 8 апреля

Старейшая жительница Республики Татарстан Антонина Чижова умерла в 108 лет
Утром в 9 часов 8 апреля 2024 года, не стало Антонины Чижовой. Она была старейшим жителем Республики Татарстан: в мае ей могло бы исполниться 109 лет, пишет «Татмедиа».
Известно, что женщина родилась в годы Первой мировой войны, застала Октябрьскую революцию, а также Великую Отечественную войну.
Родилась Антонина в Казахстане, а в Заинск Татарстана прибыла вслед за своим сыном, который участвовал в стройке ГРЭС.
Последнее время за женщиной присматривала ее дочка Людмила и внучка Любовь.
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