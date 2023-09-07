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Станет центром компетенций: в Татарстане появится полигон для тестирования беспилотных автомобилей

Полигон для тестирования беспилотных автомобилей создают в Елабужском районе Татарстана
Станет центром компетенций: в Татарстане появится полигон для тестирования беспилотных автомобилей

Яна Лаушкина

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В Елабужском районе Татарстана при поддержке Минтранса России создается полигон, на котором будут тестировать беспилотный транспорт, рассказал председатель совета Ассоциации содействия цифровому развитию, директор ГБУ «Безопасность дорожного движения», президент Академии наук РТ Рифкат Минниханов.

Отмечается, что площадка будет центром компетенций, который займется вопросами развития инфраструктуры для беспилотного транспорта. Полученные при тестировании на полигоне результаты будут использоваться для разработки стандартов внедрения российских беспилотных автомобилей.

В Татарстане на данный момент уже разрешено использование беспилотного транспорта, так как регион является пилотной зоной. В Иннополисе функционируют 11 автомобилей без водителя - ими управляет один оператор.

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