«Стало меньше на 27,4%»: в Татарстане сократилось количество загрязняющих веществ в Волге

В Татарстане благодаря нацпроекту на 27% снизилось содержание загрязняющих веществ в Волге

В торгово-промышленной палате РТ сегодня, 20 июля, был проведен круглый стол «Экологическая оценка и мониторинг туристических волжских объектов: актуальные методы и задачи». На нем выступила глава отдела экологического мониторинга Минэкологии РТ Елена Закирова.

Представительница ведомства отметила, что с 2018 года количество зафиксированных превышений загрязняющих веществ в Волге стало меньше на 27,4%. Возможно это стало благодаря выполнению природоохранных мероприятий в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги» нацпроекта «Экология».

Елена Закирова также рассказала, что в период с 2014 по 2022 годы были отобраны 336 проб. По результатам мониторинга поверхностных вод Волги было зафиксировано, что больше всего реу загрязняют железо и марганец. На данный момент регулярные наблюдения за гидрохимическим состояние поверхностных вод реки проводятся в пяти пунктах наблюдения. Помимо этого, мониторинг осуществляется с использованием научно-исследовательского судна «Фламинго» в режиме рекламного времени.