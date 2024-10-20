Новости Татарстана
· 16+ · Алина Алмакаева

Стало известно, в каких районах РТ больше всего производят молоко

В Татарстане по росту производства молока выдел...

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В Татарстане по росту производства молока выделяются Мензелинский, Кукморский, Балтасинский и Арский районы, как сообщил вице-премьер и министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров на совещании в Доме Правительства РТ.

За 2024 год республика увеличила производство молока на 78 тысяч тонн, из которых свыше 68 тысяч тонн обеспечили именно эти районы. В общей сложности в Татарстане было произведено 1 миллион 331 тысяча тонн молока, что соответствует 106% по сравнению с показателями 2023 года.

Рост объемов связан с введением в эксплуатацию новых животноводческих комплексов и покупкой нетелей, а также с увеличением поголовья благодаря собственному воспроизводству. С начала 2024 года в республике было запущено 9 молочных комплексов, которые содержат 7120 голов скота, а также продолжается реализация 35 инвестиционных проектов, предусматривающих 26,5 тысяч коров, которые будут введены в эксплуатацию в 2025-2026 годах. Это даст возможность дополнительно получить 100 тысяч тонн молока.

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