Стало известно расписание матчей «Рубина»

Матчи "Рубина" 25-го, 26-го и перенесенного 21-го тура пройдут следующим образом:

1. 25-й тур: 20 апреля в 14:00 "Рубин" сыграет дома с "Локомотивом".

2. 21-й тур (перенесенный): 24 апреля в 20:30 игра в Санкт-Петербурге с "Зенитом".

3. 26-й тур: 29 апреля в 15:15 "Рубин" примет "Урал".

Также хотим напомнить, что 21-й тур РПЛ был перенесен из-за выборов президента РФ. В текущем 23-м туре чемпионата России "Рубин" сыграет на выезде против "Оренбурга" 8 апреля в 17:00.