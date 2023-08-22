Новости Татарстана
· Алина Алмакаева

Стало известно, почему татарстанцы чаще всего умирают

Стало известно, почему татарстанцы чаще всего умирают

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Стало известно, что Татарстан занимает 19-ое место по показателям смертности населения. При этом являясь самым низким показателем в Приволжском федеральном округе. Прогнозируемая продолжительность жизни на 2023 год составляет 75,25 лет, а фактически люди живут в среднем 75,32 года.

Основными причинами смертности в России и Татарстане, на первом месте, являются заболевания системы кровообращения. На втором месте как в России, так и в республике - злокачественные новообразования. В Татарстане на третьем месте среди причин смерти находятся внешние факторы, включая алкоголизм, ДТП и немедицинские причины.


Одной из основных мер по сокращению смертности населения глава минздрава Татарстана назвал диспансеризацию, которую уже прошли около 1,5 миллиона жителей к 1 августа.

Согласно данным Росстата, количество смертей в Татарстане за 5 месяцев составило около 18 тысяч человек. В 2022 году этот показатель был выше на 2 тысячи человек. За тот же период было зарегистрировано более 14,3 тысячи новорожденных детей. Естественное убыли населения в январе-мае составило почти 3,7 тысячи человек, в сравнении с почти 5,4 тысячи человек за прошлый год.

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