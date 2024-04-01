В Казани ребенок 2007 года рождения травмировал полицейского при задержании

В Казани несовершеннолетний водитель хотел скрыться и травмировал сотрудника полиции во время задержания. Об этом рассказали в «МВД Медиа».

По данным ведомства, экипаж ГИБДД увидели машину тонировкой на передних боковых стеклах. Водитель не остановился после просьбы и попытался скрыться. Правоохранители начали преследование.

Парень остановился на перекрестке, и полицейский, подойдя к авто, попытался задержать водителя. Вот только водитель неожиданно начала движение и «протащил» сотрудника Госавтоинспекции за собой примерно 50 метров.

Через некоторое время подростка задержали в нескольких км от места происшествия. Водитель - парень 2007 года рождения. В машине также был ребенок 2010 года рождения.

В отношении фигуранта составили 11 административных протоколов. Потерпевшему инспектору оказывается помощь в медучрежднение.