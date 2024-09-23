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Стало известно, где будет школа Алины Загитовой

На месте стадиона «Водник» на Портовой улице бу...

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На месте стадиона «Водник» на Портовой улице будет возведена школа фигурного катания олимпийской чемпионки Алины Загитовой. Информация об этом, включая положительное заключение о проведении строительных работ, опубликована на сайте комитета Республики Татарстан по охране культурного наследия.

Согласно предоставленной документации, новое здание учебного заведения для фигурного катания будет располагаться по адресу: улица Портовая, 2. Его площадь составит 15,2 тысячи квадратных метров.

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