Стал известен состав на игру «Рубин»-«Краснодар»

30 сентября в рамках 10-го тура РПЛ пройдёт матч между «Рубином» и «Краснодаром».

Обе команды, готовые к жесткому противостоянию, представили свои стартовые составы:

За «Рубин» сегодня будут играть: Дюпин, Рожков, Вуячич, Грицаенко, Мартынович, Кабутов, Иву, Вада, Чумич, Ранджелович, Даку.

«Краснодар» же в своем составе примет Сафонова, Оласа, Алонсо, Тормена, Волкова, Ленини, Сперцяна, Кривцова, Батчи, Кади Боржеса и Кордобу.

Отметим, казанский клуб на данный момент занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе девять очков. С другой стороны, «Краснодар» имеет лидирующую позицию с 21 очком.