Срубная археологическая культура 17-16 вв. до н.э: в Татарстане нашли древние погребения

В Татарстане нашли погребения эпохи железного и бронзового века

В Татарстане были обнаружены погребения эпохи железного и бронзового века, которые были обнаружены на археологическом объекта, изучаемом в рамках реконструкции участка трассы М7, сообщает прее-служба ФКУ «Волго-Вятскуправтодора».

Известно, что территория стоянки была оставлена носителями срубной археологической культуры в 17-16 вв. до н.э. Здесь были обнаружены следы, которые относятся к разных историческим эпохам, а найденный материал рассредоточен на большой территории. Часть погребений была повреждена грызунами и распашкой полей.

На сегодняшний день учеными было обнаружено около 30 погребений и встречаются не только останки, но и элементы костюма, бронзовые пряжки и височные подвески. Иногда находятся и бронзовые наконечники стрел.