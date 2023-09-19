Средняя стоимость была меньше миллиона: в РТ цены на легковушки выросли на 4,4%

В Татарстане в августе 2023 года цены на легковушки выросли на 4,4% в годовом выражении

В августе 2023 году в Татарстане выросли на 4,4% в годовом выражении цены на легковые автомобили. При этом отмечается, что еще в июле этот показатель составил 2,8%. Данные были опубликованы Банком России.

В июле 2023 года средняя цена нового легкового автомобиля LADA составляла в Казани 926,4 тысячи рублей. Эта сумма на 4,1% выше, нежели средняя цена середины лета 2022 года.

Только за январь 2023 года цены на легковые автомобили в годовом выражении выросли на 22,2%, а в феврале - на 19,6%. Если же сравнивать показатели июня 2023 с тем же месяцев 2022 года, то эксперты отмечают удешевление транспорта на 0,8%.