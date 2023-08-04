Сравнимо с алкогольным опьянением: водителей Татарстана предупредили о необходимости сохранять бдительность в жару

Госавтоинспекция РТ призвала водителей быть внимательными в надвигающуюся жару

В Татарстане в ближайшее время ожидается сильная жара - до +30 градусов. Высокая температура может оказать негативное влияние на организм, которое будет сравнимо с алкогольным опьянением, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции РТ.

Отмечается, что водитель может быстро уставать, терять внимание, становиться вялым и сонным, в результате чего риск попадания в ДТП увеличивается в разы.

Для того, чтобы предотвратить неприятные последствия специалисты советуют носить свободную одежду, пить больше воды, оставлять автомобиль в тени, чтобы он не нагревался, пользоваться специальным экраном на лобовом стекле и проветривать салон перед началом движения.

Специалисты напоминают также, что ни в коем случае нельзя оставлять в салоне автомобиля детей или домашних животных.