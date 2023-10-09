Спрос вырос на 15%: жители России активно интересуются недвижимостью в Татарстане

Жители разных регионов РФ активно интересуются недвижимостью в Татарстане в 2023 году

Число заявлений на регистрацию прав, постановку на учет, а также проведение единой процедуры, поступивших в Росреестр Татарстана от жителей других регионов в период с января по сентябрь 2023 года, превысило десять тысяч.

В пресс-службе Управления Росреестра по РТ сообщили. что число обращений иногородских покупателей за девять месяцев превысило показатель за аналогичный период прошлого года на 15%. Тогда жителям других регионов было подано около девяти тысяч заявлений.

Недвижимость Татарстана наиболее популярна среди жителей Башкортостана, Московской области и Москвы. Проявляют интерес в республике и регионы ПФО: жители Удмуртии, Самарской области, Марий Эл, Чувашии. Нижегородской и Ульяновской области. На последнем месте рейтинга расположился Санкт-Петербург.

Чаще всего приобрести недвижимость жители других регионов хотят в Казани, но также люди интересуются Набережными Челнами и Зеленодольским районом.