Специалисты прокомментировали трещины у Казанского кремля

Трещины, которые появились на стенах местного кремля, прокомментировали в Комитете Республики Татарстан по охране объектов культнаследия.

Глава ведомства Иван Гущин сообщил, что все строения кремля находятся на контроле у комитета. За всеми изменениями во внешнем виде следят специалисты.

Эксперты сообщили, что все найденные дефекты сейчас не являются аварийными.

При этом в настоящее время проводятся проектно-изыскательские работы на некоторых участках крепостной стены. В следующем году в ланах организовать реставрацию. Так, рабочие усилят тело фундамента, проведут сшивку трещин и многое другое.

Ранее мы писали о том, что бар Gocci на улице Баумана закрыли на 60 дней из-за шума. Об этом рассказали в Роспотребнадзоре по региону. В отношении юр. лица бара были составлены административные протоколы.