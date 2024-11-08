Специалисты прокомментировали трещины у Казанского кремля
Комитет Республики Татарстан по охране ОКН
Трещины, которые появились на стенах местного кремля, прокомментировали в Комитете Республики Татарстан по охране объектов культнаследия.
Глава ведомства Иван Гущин сообщил, что все строения кремля находятся на контроле у комитета. За всеми изменениями во внешнем виде следят специалисты.
Эксперты сообщили, что все найденные дефекты сейчас не являются аварийными.
При этом в настоящее время проводятся проектно-изыскательские работы на некоторых участках крепостной стены. В следующем году в ланах организовать реставрацию. Так, рабочие усилят тело фундамента, проведут сшивку трещин и многое другое.
Ранее мы писали о том, что бар Gocci на улице Баумана закрыли на 60 дней из-за шума. Об этом рассказали в Роспотребнадзоре по региону. В отношении юр. лица бара были составлены административные протоколы.
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