Специалисты ожидают рост: в Татарстане коронавирус начинает протекать по типу пневмонии

Коронавирус в Татарстане вновь начинает протекать по типу пневмонии в сентябре 2023 года

Замглавы управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина сообщила, что в Татарстане растет заболеваемость коронавирусной пневмонией. Всего за 2023 год в Татарстане было зарегистрировано 13 603 случая, а за последнюю неделю - 51 случай.

Авдонина отметила, что раньше 98% новой коронавирусной инфекции протекала бессимптомно или по типу ОРВИ, а вот за прошлую неделю выросла доля внебольничной пневмонии. Новая коронавирусная инфекция протекает и по типу пневмонии - эта доля достигла уже 12%, а за предыдущую неделю было лишь 2%.

В 100% случаев выявляет штамм «Омикрон». В течение августа в РТ наблюдалась стабильная ситуация с заболеваемостью COVID-19, но осенью специалисты ожидают рост.