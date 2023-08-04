Состязания проводились в Уфе: Теннисист из Казани победил на I Летних играх сурдлимпийцев

Теннисист из Казани победил на I Летних играх сурдлимпийцев

Спортсмен Казани Дмитрий Долженков одержал победу в одиночном и парном разрядах среди теннисистов на первых Летних играх сурдлимпийцев «Мы вместе. Спорт». Состязания проводили с 23 июля по 2 августа в Уфе.

В финальном матче одиночного разряда спортсмен Казани выступал против Ярослава Ревина и обыграл его со счетом 6:1, 5:7, 6:2. В парном разряде он выступал в дуэте с Егором Панюшкиным, а соперниками были Ярослав Ревин и Владислав Абрамов. Игра завершилась со счетом 1:4, 7:5, 6:4.