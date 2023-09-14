Сохранение исторической памяти — святая обязанность: Минниханов поручил создать в парке зону, посвященную СВО

Минниханов поручил мэрии Казани создать в Парке Победы посвященную СВО зону

Глава Татарстана Рустам Минниханов поручил правительству республики и мэрии Казани подготовки предложение о создании в парке Победы мемориальной зоны, которая будет посвящена спецоперации - об этом он заявил в ходе ежегодного послания Госсовету Татарстана.

Со слов Рустама Минниханова, сохранение исторической памяти — это святая обязанность. Он также напомнил, что в этом году в РТ были установлены бюсты, памятники, мемориальные доски 22 Героя Советского Союза и РФ, в числе которых, отметил он, и участники спецоперации.