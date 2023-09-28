Смогут подобрать направление: глава минмолодежи РТ рассказал, как студент может попасть в политику

Глава минмолодежи РТ рассказал о способах попасть студенту в политику

В ходе онлайн-эфира министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков заявил, что студентам для того, чтобы попасть в политику, необходимо активно заниматься общественной деятельность. Он рассказал, что и сам именно так начал свою карьеру.

По мнению Садыкова, работать в политике, не пройдя все уровни своего личностного развития, будет достаточно сложно. Он также пригласил всех, кто хочет найти себя в молодежной политике, в студенческие советы, общественные организации - как республиканские, так и городские. Он считает, что здесь для студентов смогут подобрать направление деятельности.

Сам Ринат Садыков рассказал, что сам он на втором курсе факультета физики был избран председателем студенческого совета - оттуда все и пошло: студсовет факультета, студенческий комитет университета, республиканское движение студенческих рудовых отрядов и уже потом министерство.