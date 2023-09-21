Смогут насладиться татарскими фильмами: в Чечне пройдет Дни культуры Татарстана

В Чечне в конце сентября проведут Дни культуры Татарстана с показами фильмов и спектакля

В Чечне с 26 по 28 сентября 2023 года будут проводить Дни культуры Татарстана, о чем сообщили в пресс-службе Минкультуры республики.

В рамках мероприятия планируется открытие книжной выставки «Книга в пространстве культуры» Национальной библиотеки Татарстана, показ спектакля Атнинского татарского государственного драматического театр имени Габдуллы Тукая, дни кино, концерты мастеров искусств Татарстана с участием Государственного камерного хора РТ.

Помимо этого, во время Днем культуры Татарстана пройдут и встречи творческой интеллигенции двух республик, откроется выставка-ярмарка изделий декоративно-прикладного искусств и авторских работ ведущих мастеров народных художественных промыслов Татарстана. В дни кино чеченские зрители смогут насладиться такими татарскими фильмами как «Мулла», «Ибн Фадлан», «Мы - дети 41 года», «Тарлан». Запланирована также встреча министров культуры республик - Ирады Аюпово и Айшат Кадыровой.