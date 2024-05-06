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Следователи обыскали Минэкологию Татарстана

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Следователи в ходе проверки обнаружили и изъяли документацию в министерстве экологии и природных ресурсов Татарстана в связи с жалобой на одного из сотрудников. Как сообщили журналистам в пресс-службе министерства, сотрудники следственного управления СК России по Татарстану провели необходимые мероприятия для рассмотрения этого дела.

Ведомство предоставило все запрошенные материалы и с участием активно содействует следствию в объективном рассмотрении жалобы.

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