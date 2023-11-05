Новости Татарстана
· Алина Алмакаева

Скончался татарский писатель и общественный деятель Дамир Гыйсметдин

Скончался татарский писатель и общественный деятель Дамир Гыйсметдин

Скриншот из видео Дамир Гисметдинов

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В возрасте 74 лет скончался Дамир Гисметдинов, известный писатель и признанный деятель культуры Татарстана, когда-то занимавший должность заместителя председателя исполкома Всемирного конгресса татар. Эта информация была опубликована на официальном сайте конгресса. Церемония прощания состоится 7 ноября в мечети «Казан нуры» в 10:00.

Родившийся в 1949 году в деревне Татарские Тимяши Чувашской АССР, Дамир Гисметдинов начал свою творческую карьеру в журнале «Чаян», где проработал с 1975 по 1990 годы. С 2002 года он стал членом Союза писателей Татарстана, а уже в 2003 году занял пост заместителя председателя исполкома Всемирного конгресса татар.

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