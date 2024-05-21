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· 16+ · Алина Алмакаева

Школьники из РТ чаще всего сдают химию

В РТ среди школьников, которые сдают ЕГЭ, экзамен по химии, географии и английскому языку стали особенно востребованными в текущем году.

yar.mk.ru

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В РТ среди школьников, которые сдают ЕГЭ, экзамен по химии, географии и английскому языку стали особенно востребованными в текущем году. Количество сдающих увеличилось на 40, 58 и 56 человек соответственно по сравнению с 2023 годом.

Кроме того, все больше выпускников желают остаться на родине после сдачи экзаменов. Если в 2022 году из Татарстана в Москву поступили 2 085 человек, то в 2023 году — 1 884. Уменьшается количество выпускников, уезжающих в другие регионы, и растет число приезжающих в Татарстан из других регионов.

Также министр отметил, что в этом году в Татарстане три ученика одиннадцатого класса впервые не смогли получить зачет по итоговому сочинению и не были допущены к сдаче ЕГЭ. Эти абитуриенты также лишаются возможности получить аттестат в 2024 году.

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