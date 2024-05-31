Сколько в Казани стоит приготовить дома окрошку

СберМаркет выяснил, какую окрошку больше всего предпочитают жители Казани и посчитал сколько стоит домашний вариант. Себестоимость блюда — 419 руб.

В мае казанцы заказывали салат в 2,5 раза чаще, чем в апреле 2024 года. На 1 месте — окрошка на квасе с колбасой, на втором — с ветчиной и на 3 месте — с говядиной. Из нестандартных с крабом и курицей.

Чтобы приготовить окрошку дома (4 порции) понадобится:

2 картофеля,

3 куриных яйца,

300 грамм варёной колбасы или же отварной говядины,

1 огурец,

200 грамм зелёного лука,

100 грамм укропа,

4 грамм соли,

1500 мл кваса, кефира, тана или айрана.

Цена блюда с квасом - 419 рублей*, с айраном — 412 рублей***, а с кефиром дороже — 470 рублей**.