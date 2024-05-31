Сколько в Казани стоит приготовить дома окрошку
Nikkolo/Википедия
СберМаркет выяснил, какую окрошку больше всего предпочитают жители Казани и посчитал сколько стоит домашний вариант. Себестоимость блюда — 419 руб.
В мае казанцы заказывали салат в 2,5 раза чаще, чем в апреле 2024 года. На 1 месте — окрошка на квасе с колбасой, на втором — с ветчиной и на 3 месте — с говядиной. Из нестандартных с крабом и курицей.
Чтобы приготовить окрошку дома (4 порции) понадобится:
- 2 картофеля,
- 3 куриных яйца,
- 300 грамм варёной колбасы или же отварной говядины,
- 1 огурец,
- 200 грамм зелёного лука,
- 100 грамм укропа,
- 4 грамм соли,
- 1500 мл кваса, кефира, тана или айрана.
Цена блюда с квасом - 419 рублей*, с айраном — 412 рублей***, а с кефиром дороже — 470 рублей**.
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