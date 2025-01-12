СК проконтролирует ситуацию с подтоплением нечистотами дворов в Зеленодольске

Следком РФ проведет расследование из-за некачественного обслуживания многоквартирных домов в Зеленодольске. По информации пресс-службы, местный горожанин пожаловался Александру Бастрыкины на проблему подтопления участков территории сточными водами, это стало следствием плохого состояния инженерных систем. Ранее предпринятые попытки решить вопрос через различные инстанции не подействовали.



В настоящее время проверка уже стартовала, и о полученных результатах будет проинформировано руководство Следственного комитета.