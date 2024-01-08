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· Ульяна Сенько

Синоптики рассказали, когда суровый мороз покинет Татарстан

Синоптики рассказали, когда суровый мороз покинет Татарстан

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С наступлением Нового года в Республике Татарстан наступили и суровые жгучие морозы, доходящие до отметок от минус 20 до минус 26 градусов. Согласно прогнозу, такая погода продержится до конца текущей недели, сообщает kazan.aif.ru.

На территории Татарстана в настоящее время царствует арктический циклон, который и стали причиной наступления крепких морозов. По всей Республике были отменены некоторые праздничные мероприятия и гуляний в связи с неблагоприятной погодой, которая держится до сих пор.

Синоптики Росгидрометцентра заявили, что зима еще не скоро покинет Республику Татарстан, а жгучие морозы начнут спадать только ближе к концу текущей и к началу следующей недель.

Так, 12-14 января 2024 года в Татарстане ожидается, что столбики термометров начнут демонстрировать от минус 3 до минус 8 градусов.

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