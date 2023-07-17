«Сегодня проблема маленькая, а завтра - уже не очень»: в Челнах из-за вспышки кори закрыли детский сад

В Челнах на 40 дней закрыли частный детский центр из-за вспышки кори

В Набережных Челнах из-за вспышки кори была приостановлена работы частного детского сада. В прошлую пятницу, 14 июля, суд принял соответствующее решение, о чем сообщил главный санврач города Ильгизяр Бариев сегодня на аппаратном совещании.

Он отметил, что в городе зафиксировано пять случаев кори. Заболеваемость была зафиксирована в одном из частных детских центров. Работа учреждения была приостановлена на сорок суток.

Глава Набережных Челнов Наиль Магдеев призвал активнее проводить информационную работу о вакцинации. Он также отметил, что проблема сегодня может быть маленькая, а уже завтра - не очень, отдельно выделив, что дорог абсолютно каждый ребенок. Он попросил Ильгизяра Бариева рассказать, что следует сделать и дать всем соответствующие поручения.