Новости Татарстана
· 16+ · Ольга Созонова

Сбер профинансировал строительство нового микрорайона в Казани

Сбер профинансировал строительство нового микрорайона в Казани
Подписаться в Telegram

erid: LjN8KDjbr

Отделение «Банк Татарстан» Сбербанка и девелопер GloraX подписали кредитную линию с лимитом более 4,64 млрд рублей на строительство первой очереди проекта GloraX Экосити. Проект будет реализован в четыре очереди, общий объем инвестиций - более 28 млрд руб.

GloraX ЭкоСити расположен в поселке Аракчино Кировского района Казани. ЖК площадью 29,5 га включает в себя 10 урбан-блоков. Ввод в эксплуатацию первой очереди проекта запланирован в первом квартале 2027 года, ввод в эксплуатацию всего проекта - во втором квартале 2030 года. Общая площадь жилой недвижимости в рамках проекта составляет 134 400 кв. м, первой очереди - 35 571 кв. м. Помимо жилой застройки, в состав проекта также войдут школа на 1 501 место, детский сад на 340 мест, центр дополнительного образования на 2 000 мест и комьюнити-центр.

На первых этажах домов предусмотрены рестораны, кофейни и предприятия сферы услуг. Общая площадь коммерческих помещений составляет 9 408 кв. м., в первой очереди проекта - 3 320 кв. м.

Руслан Салимов, управляющий отделением «Банк Татарстан» Сбербанка:

«В Татарстане Сбер продолжает выступать основным банком-партнером в строительстве жилья. За счет кредитных средств строится 1,1 млн кв.м. жилья, что составляет 37% рынка проектного финансирования, открыто более 13000 эскроу счетов.

Мы высоко ценим, что для реализации дебютного проекта, площадью 36 тысяч кв.м., девелопера GloraX был выбран именно Сбербанк. Можно с уверенностью сказать, что реализация проекта не только удовлетворит потребности жителей республики в качественном жилье, но и даст новый импульс развитию района Нового Аракчино в Казани.

В рамках микрорайона Экосити, предусмотрены не только жилые площади, но и социальные объекты – детские сады и школы, что способствует созданию полноценной инфраструктуры для жизни и успешного развития будущих жителей. Мы надеемся на совместную реализацию всех этапов проекта и уверены, что он станет ярким примером современного подхода к градостроительству в Татарстане».

Реклама. ПАО Сбербанк. ИНН 7707083893. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Гид по скидкам Казани

3 часа назад

Есть кашу на завтрак - недостаточно: эксперты из Казани показали, что на самом деле нужно для здорового образа жизни

Гид по скидкам Казани

3 часа назад

Скидки до 50%: казанцы отдают стоматологам на лечение зубов миллионы каждый месяц, но этого можно избежать

дезинфекция ногинск

Новости Казани

день назад

В Казани легковушка насмерть сбила 85-летнюю пенсионерку

Новости России

3 дня назад

Технологии Big Data помогают зарабатывать клиентам ВТБ

удаление тату лазером цена в Москве

Новости Татарстана

день назад

На автодороге Казань — Оренбург в ДТП погибла автоледи

Новости Казани

день назад

Скандальный ректор КНИТУ-КАИ Тимур Алибаев может уйти с поста

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане ожидается похолодание до -11 градусов

Новости Татарстана

18 часов назад

На трассе М-7 в Татарстане самосвал снес мост

Лонгриды

16 часов назад

«Не дорога, а одна большая выбоина»: топ-5 худших дорог Казани
Новости Казани
22 часа назад

Стало известно, как будут работать соцучреждения с 21 октября

Детсады будут открыты в формате дежурных групп

Новости Татарстана

56 минут назад

Сбер профинансировал строительство нового микрорайона в Казани

Гид по скидкам Казани

час назад

Болезни офисных сотрудников: эксперты отвечают на вопросы, как предотвратить распространённые офисные болезни

Новости Татарстана

час назад

ВТБ: более 70% россиян используют определитель номера для защиты от мошенников

Новости Татарстана

2 часа назад

Подборка к международному дню босса: лучшие и худшие начальники из фильмов
В Татарстане хотят поддержать ледовое шоу 18-ле...
Новости Татарстана
6 часов назад

В Татарстане хотят поддержать ледовое шоу 18-летней Валиевой

Новости Татарстана

2 часа назад

Фильм «Руки вверх!» стал осенним рекордсменом в первый уикенд проката

Новости Татарстана

2 часа назад

В Нижнекамске 15 октября частично перекроют улицу Сююмбике

Новости Татарстана

2 часа назад

Артем Карсаков — инженер-технолог, донор крови и борец за экологию
ИИнсайты: нейросеть помогла увеличить производи...
Новости России
4 дня назад

ИИнсайты: нейросеть помогла увеличить производительность завода металлоконструкций