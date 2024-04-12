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· Екатерина Елисеева

Шастун заявил, что в Казани зрители мало смеются на шоу «Импровизаторов»

Антон Шастун заявил, что в Казани люди не сильно смеются на шоу «Импровизаторов»
Шастун заявил, что в Казани зрители мало смеются на шоу «Импровизаторов»

ШАСТУН /Телеграм

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Известный комик, звезда шоу «Импровизаторы» на телеканале СТС Антон Шастун сообщил, что в Казани люди редко смеются на концертах проекта. Об этом он сообщил в шоу «Цитаты» в социальной сети.

По словам Антона Шастуна, когда они с проектом в первый раз выступали в Казани, реакция зрителей удивила. Комики выкладывались по полной, однако реакций было мало, хотя во окончании проекта люди сказали, что им все понравилось.

Звезда шоу рассказал, что сталкивается с такой реакцией татарстанцев на каждом концерте в этом городе и не понимает причины.

Ранее мы писали о том, что заслуженный артист Татарстана Ришат Тухватуллин стал папой сына. Ришат и Алия поженились в июне 2023 года.

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