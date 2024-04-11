Заслуженный артист Татарстана Ришат Тухватуллин стал папой сына

Заслуженный артист Республики Татарстан Ришат Тухватуллин и его жена Алия теперь родители. 10 апреля 2024 года, в Ураза-байрам, супруга подарила мужу ребенка.

Об этом сообщили в своих соцсетях.

Ришат и Алия поженились в июне 2023 года. В ноябре они рассказали о беременности.

Впалые щеки, торчащие кости: от прежней Алины Загитовой из Татарстана не осталось и следа.