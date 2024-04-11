Заслуженный артист Татарстана Ришат Тухватуллин стал папой сына

Певец Ришат Тухватуллин из Татарстана стал папой
Ришат Тухватуллин | OFFICIAL
Заслуженный артист Республики Татарстан Ришат Тухватуллин и его жена Алия теперь родители. 10 апреля 2024 года, в Ураза-байрам, супруга подарила мужу ребенка.
Об этом сообщили в своих соцсетях.
Ришат и Алия поженились в июне 2023 года. В ноябре они рассказали о беременности.
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