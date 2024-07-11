Саша Сулим выступит на юбилее парка «Черное озеро» 13 июля

На юбилей парка «Черное озеро» приедет журналистка и блогер Саша Сулим. В субботу, 13 июля 2024 года, она расскажет людям, почему именно тру-крайм расследования оказались такими популярными.

Девушка выйдет на сцену в 21:00. Перед этим, в 19:00 гостям у жителям Казани прочитают историческую лекцию. Посетители услышат краеведа и историка, а также автора книги «Казань из окон трамвая» Алексея Клочкова. Вход свободный. Об этом рассказали в дирекции парков и скверов региональной столицы.

Сами сотрудники после произошедшего приняли участие в акции «Стоп-кран». Они не хотят продолжать работу, пока их руководитель не извинится и не выплатит пострадавшему деньги в качестве компенсации.

Ранее мы писали о том, что бизнесмена Равиля Зиганшина обвинили в избиении крановщика на стройке около ЖК «Миллениум».