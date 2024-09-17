Сария Сабурская отказалась от мандата депутата Госсовета Татарстана

Уполномоченная по правам человека в РТ Сария Сабурская по свой воле приняла решение отказаться от мандата депутата Государственного совета региона. Об этом сообщили на заседании Центральной избирательной комиссии Татарстана.

Специалист оказалась в составе регпарламента по партийным спискам фракции «Единая Россия», которая набрала большинство голосов в текущем году.

После отказа Сабурской ее мандат перейдет к председателю Всемирного конгресса татарстанцев Данису Шакирову, пишет «Бизнес Online».

Ранее мы писали о том, что главой Мамадышского района РТ стал Вадим Никитин. Такое решение вместе приняли местные чиновники во время заседания.

Депутат поблагодарил руководство региона и татарстанцев за доверие. Как рассказал новый глава, теперь на посту он станет развивать сельское хозяйство и производство на территории своего управления.