Новости Татарстана
· 16+ · Екатерина Елисеева

Сария Сабурская отказалась от мандата депутата Госсовета Татарстана

Специалист оказалась в составе регпарламента по...

pixabay.com

Подписаться в Telegram

Уполномоченная по правам человека в РТ Сария Сабурская по свой воле приняла решение отказаться от мандата депутата Государственного совета региона. Об этом сообщили на заседании Центральной избирательной комиссии Татарстана.

Специалист оказалась в составе регпарламента по партийным спискам фракции «Единая Россия», которая набрала большинство голосов в текущем году.

После отказа Сабурской ее мандат перейдет к председателю Всемирного конгресса татарстанцев Данису Шакирову, пишет «Бизнес Online».

Ранее мы писали о том, что главой Мамадышского района РТ стал Вадим Никитин. Такое решение вместе приняли местные чиновники во время заседания.

Депутат поблагодарил руководство региона и татарстанцев за доверие. Как рассказал новый глава, теперь на посту он станет развивать сельское хозяйство и производство на территории своего управления.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

Последние мгновения жизни водителя и пассажира авто в РТ попали на видео

Новости России

день назад

Число клиентов «Привилегии» ВТБ достигло 1 млн человек

сетка на вентиляции от тараканов

Новости Татарстана

8 часов назад

16 сентября задержан еще один чиновник из Татарстана

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

Казанские веранды: топ мест для незабываемых вечеров

ремонт холодильных витрин в Самаре

Новости Казани

5 часов назад

В Казани кран-манипулятор задел окно автобуса, есть потерпевшие

Новости Татарстана

10 часов назад

В Татарстане нашли захоронения первобытных людей, которые старше пирамид

Новости Татарстана

22 часа назад

Минспорта Татарстана Леонов хочет, чтобы его сын стал женихом Алины Загитовой

Новости Татарстана

день назад

Вадим Никитин стал главой Мамадышского района

Новости Казани

день назад

В Казани 16 сентября автобус перекрыл движение
Новости Татарстана
2 дня назад

В Татарстане установили норму затрат на бесплатное питание в школах

Правительство республики обновило норматив затр...

Новости Казани

31 минуту назад

Из казанского института в ночь на 9 сентября украли деньги сотрудников и гранты

Интересное в Казани

день назад

Какие страхи давно в прошлом, но их не могут забыть пациенты стоматолога — разбираем под микроскопом

Новости Татарстана

час назад

Сария Сабурская отказалась от мандата депутата Госсовета Татарстана

Новости Татарстана

4 часа назад

В Татарстане на четверть выросло число госпитализаций из-за COVID-19
Бывший минобр Татарстана подозревается в получе...
Новости Татарстана
час назад

Бывший минобр Татарстана подозревается в получении еще одной взятки

Новости Татарстана

5 часов назад

В Челнах появились машины без водителей

Новости Татарстана

6 часов назад

Названы самые высокооплачиваемые вакансии в Набережных Челнах

Новости Казани

8 часов назад

На Центр развития футбола в Казани направят еще 588 миллионов рублей
Больше контента и кешбэка для тех, кто в MiXX: ...
Новости России
5 дней назад

Больше контента и кешбэка для тех, кто в MiXX: T2 обновляет свою мультиподписку в партнерстве с Яндекс Плюсом
Елабужанин толкнул нового друга на забор кладби...
Новости Татарстана
6 часов назад

Елабужанин толкнул нового друга на забор кладбища и оставил умирать