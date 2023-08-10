Самый красивый звездопад в году: стало известно, когда жителям Казани будет доступно невероятное зрелище

Жители Казани 12 августа смогут наблюдать самый красивый звездопад года

В Татарстане в ночь с 12 на 13 августа можно будет наблюдать пик метеорного потока Персеиды, скорость которого может достигать 150 метеоров в час, рассказал директор Астрономической обсерватории имени В. П. Энельгардта, профессор Института физики КФУ Юрий Нефедьев.

Ученый объявил, что удастся наблюдать звездный дождь, так как в августе Земля проходит через облако частиц, которое образовалось в результате частичного разрушения кометы Свифта-Таттля. Период обращения кометы вокруг Солнца - 135 лет. Она в последний раз приближалась к нашей планете в 1992 году.

Профессор отметил, что невозможно предугадать, где и когда именно ночное небо окажется расчерчено падающими звездами, из-за чего лучше наслаждаться зрелищем без астрономических приборов. Он посоветовал наблюдать метеорный поток в ясную ночь за городом, где рядом нет искусственного освещения, с 11 вечера до 3 часов ночи.