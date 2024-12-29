Новости Татарстана
· 16+ · Анастасия Шагалеева

Самую длинную снежную змею в России создали в Татарстане

В Татарстане, в городе Бугульма, был возведен у...

Соцсети

Подписаться в Telegram

В Татарстане, в городе Бугульма, был возведен уникальный снежный арт-объект — змея длиной 243 метра, что совпало с годовщиной города, которому исполнилось 243 года. Это впечатляющее творение претендует на звание самой длинной снежной скульптуры в России.

Работы по созданию снежной змеи стали настоящим коллективным проектом. 65 человек трудились над фигурами, а для её строительства было использовано 258 грузовиков снега и 180 литров краски. Весь процесс создания занял несколько дней, и каждая деталь работы была тщательно продумана.

Автором скульптуры стал известный местный скульптор Ильназ, который за последние годы зарекомендовал себя как мастер создания крупных и необычных снежных фигур. Его работы всегда находят отклик у жителей и гостей города, становясь неотъемлемой частью зимних праздников.

Снежная змея стала главным украшением праздничных мероприятий, посвящённых юбилею Бугульмы. Этот проект, безусловно, добавит Бугульме статус культурного центра, привлекая внимание туристов и культурных энтузиастов.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

23 часа назад

Елочные базары в Казани: где купить елку и сколько это стоит?

Новости России

день назад

Активное развитие технологий VoLTE и VoWiFi: рост числа пользователей и улучшение качества связи

перекись водорода от грибка на стенах в квартире

Новости Казани

день назад

В Казани торговый центр «Мега» эвакуировали

Важное в РТ

2 дня назад

МТС представила татарстанским геймерам медиаприставку для облачного гейминга за 4990 рублей

ремонт коттеджа в Санкт-Петербурге

Новости Татарстана

день назад

Граждане и бизнес будут плать больше налогов в 2025 году

Новости Казани

день назад

Первый этап проекта кольцевой железной дороги Казани выходит на финишную прямую

Новости Татарстана

19 часов назад

Дубль Галимова помог «Ак Барсу» разгромить «Трактор»

Новости Татарстана

день назад

Туристы отменяют брони в казанских отелях после атаки беспилотников

Новости Татарстана

23 часа назад

Иномарка влетела в фуру в РТ, четыре человека погибли
Новости Казани
6 часов назад

Гостиницы в Казани взвинтили неадекватные цены на Новый год

С приближением новогодних праздников в Татарста...

Новости Татарстана

3 минуты назад

На новогодние праздники в Татарстане начали работать 54 глэмпинга

Интересное в Казани

день назад

Почему Казань становится всё более популярным городом для переезда

Новости Татарстана

43 минуты назад

Самую длинную снежную змею в России создали в Татарстане

Новости Татарстана

53 минуты назад

Депутат Госдумы посетил открытие Дома культуры в Апастовском районе Татарстана
Ребенок пострадал на детской площадке в Татарст...
Новости Татарстана
день назад

Ребенок пострадал на детской площадке в Татарстане по вине халатных рабочих

Новости Казани

час назад

Причины экстремально теплого декабря в Казани назвали в КФУ

Новости Татарстана

час назад

Минниханов пообещал сделать всё, чтобы обезопасить граждан Татарстана

Новости Татарстана

час назад

Пустое сливочное масло купили татарстанцы на ярмарке в Челнах
АО «Транснефть - Прикамье» завершило строительс...
Важное в РТ
5 дней назад

АО «Транснефть - Прикамье» завершило строительство базы флота в Республике Татарстан