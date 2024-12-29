Самую длинную снежную змею в России создали в Татарстане

В Татарстане, в городе Бугульма, был возведен уникальный снежный арт-объект — змея длиной 243 метра, что совпало с годовщиной города, которому исполнилось 243 года. Это впечатляющее творение претендует на звание самой длинной снежной скульптуры в России.



Работы по созданию снежной змеи стали настоящим коллективным проектом. 65 человек трудились над фигурами, а для её строительства было использовано 258 грузовиков снега и 180 литров краски. Весь процесс создания занял несколько дней, и каждая деталь работы была тщательно продумана.



Автором скульптуры стал известный местный скульптор Ильназ, который за последние годы зарекомендовал себя как мастер создания крупных и необычных снежных фигур. Его работы всегда находят отклик у жителей и гостей города, становясь неотъемлемой частью зимних праздников.



Снежная змея стала главным украшением праздничных мероприятий, посвящённых юбилею Бугульмы. Этот проект, безусловно, добавит Бугульме статус культурного центра, привлекая внимание туристов и культурных энтузиастов.