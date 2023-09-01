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· Полина Модестова

Сам заканчивал эту школу: в Набережных Челнах на линейке выступил Хабиб

На линейке в школе Набережных Челнов 1 сентября выступил Хабиб
Сам заканчивал эту школу: в Набережных Челнах на линейке выступил Хабиб

pixabay

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Известный исполнитель Хабиб, автор хита «Ягода малинка» сегодня, 1 сентября, посетил праздничную линейку в школе №32 в Набережных Челнах. Молодой человек ранее сам окончил это учебное заведение.

В сообщении в официальном телеграм-канале администрации Набережных Челнов было опубликовано видео выступления артиста. Представители ведомства отмечают, что Хабиб не только исполнил хик, но и пообщался с учениками. На видео, которое было опубликовано в телеграм-канале, артист исполняет свой хит «Ягода малинка».

Исполнитель родом из Набережных Челнов, он учился в школе №32. Известность Хабиб обрел после того, как принял участие в шоке «Песни» на телеканале «ТНТ».

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