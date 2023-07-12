"С ростом спроса растут и цены": в Татарстане отмечается нехватка средств размещения туристов

В Госкомитете по туризму РТ отметили нехватку средств размещения туристов

В прямом эфире ЦУР Татарстана председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов рассказал, что прирост туристического потока, который начался еще в 2022 гоа, продолжает увеличиваться.

Он отметил, что туристический поток растет достаточно активно, но на данный момент в Татарстане не хватает средств размещения для пребывающих гостей как в городах, так и за их чертой. В связи с этим сейчас силы направлены на стимулирование создания новых объектов туристической инфраструктуры.

Как отметил спикер, с ростом спроса растут и цены. Для того, чтобы не было перегибов и резкого скачка, в Татарстане необходимо развивать номерной фонд от отелей со одной звездой до отелей с пятью звездами.

На данный момент Татарстан находится на седьмом месте по показателю туристического потока. Выше расположены Москва и Московская области, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Крым и Краснодарский край.