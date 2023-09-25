С предложением выступили три года назад: в РТ организовали рабочую по развитию бондовой зоны

В Татарстане организовали рабочую группу по развитию бондовой зоны

В Татарстане была создана рабочая группа по развитию бондовой зоны на основе Казанского логистического почтового центра «Почта России». Распоряжение, соответствующее данному решению, было подписано главной РТ Рустамом Миннихановым.

Решения принято для создания благоприятных условий для размещения товаров на таможенном (бондовом) складе., который находится на территории логоцентра. В течение 90 дней члены группы должны создать и представить Рустаму Минниханову план мероприятий по развитию зоны.

С предложением провести эксперимент по созданию бондовых складов в России в июне 2020 года выступил президент РТ Рустам Минниханов, сообщает realnoevremya.ru.