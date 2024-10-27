Рустам Минниханов показал свою собаку

Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов вышел гулять со своей собакой Акдусом.

В телеграм-канале специалисты рассказал, что 3-летний пес любит осенний воздух.

Последнее фото со своим питомцем у раиса была в августе 2024 года. Тогда они ходили за грибами в лес. По информации главы региона, Акдус стал размером с теленка и теперь много ест.

Алабай губернатора является чемпионом РФ, за что его похвалил и сам раис. Выяснилось, что пес оказался у него в мае 2021 года. Именно тогда Минниханову подарили кроху в ходе поездки в Туркмению, пишет inkazan.ru.

Ранее мы писали о том, что на подготовку Казани к саммиту БРИКС потратили примерно 25 миллиардов рублей. Отмечается, что это не окончательные цифры, потому что частные инвесторы также внесли свой вклад в подготовительные работы. Средства выделялись как из государственного бюджета, так и из бюджета Татарстана.