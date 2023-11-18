Рустам Минниханов оценил ассортимент продукции на сельхозярмарке в агропромпарке «Казань»

Рустам Минниханов посетил сельскохозяйственную ярмарку в агропромышленном парке «Казань». Он просмотрел торговые ряды, ассортимент товаров, оценил цены на основные категории продуктов.

По сообщению пресс-службы РТ Раис республики находился в сопровождении министра сельского хозяйства и продовольствия республики Марата Зяббарова и мэра Ильсура Метшина.

Стоит отметить, что на ярмарке представлены сельхозтоваропроизводители Арского, Кукморского и Мамадышского районов и прочие компании. А всего было завезено продуктов на 11 млн рублей.