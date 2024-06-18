Руслан Шагалеев уходит с поста мэра Иннополиса

Руслан Шагалеев заявил о своем уходе с должности главы Иннополиса. Мужчина написал об этом в чате города

Мэр сообщил местным жителям о том, что с 2015 года у удалось сформировать что-то совершенно особенное. Иннополис смог показать всему миру, как можно развивать общественные пространства для людей.

Мужчина поблагодарил всех, кто помогал современному городу становиться только лучше с каждым днем.

Руслан Ринатович продолжит работать до начала заседания Совета депутатов Иннополиса Татарстана, где будет избран новый мэр.

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