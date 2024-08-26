Новости Татарстана
· 16+ · Алина Алмакаева

РТ стал лучшим регионом в сфере благоустройства дворов

Татарстан признан самым благоустроенным регионо...

4sofa.ru

Подписаться в Telegram

Татарстан признан самым благоустроенным регионом России с лучшими дворовыми территориями. Республика одержала победу в номинации "Лучший регион по реализации программ по благоустройству дворов" на I Национальной премии в сфере формирования комфортной городской среды.

Конкуренция была серьезной: за звание лучшего боролись Тамбовская, Владимирская, Ярославская области и Алтайский край.

Но не только дворовые территории получили высокую оценку экспертов. Татарстан также стал лауреатом в номинации «Лучший регион по реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Награждение состоялось в Калуге на форуме «Развитие малых городов и исторических поселений».

В этом году по всей России было благоустроено 76 769 дворовых территорий. Татарстан запланировал привести в порядок 960 придомовых площадок, и, судя по результатам, успешно выполнил свою задачу, доказав лидерство в создании комфортной городской среды.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Гид по скидкам Казани

день назад

Эксперты поделились новыми секретами здорового образа жизни для современного человека

Гид по скидкам Казани

день назад

Казанцы отдают стоматологам на лечение зубов миллионы каждый месяц, но этого можно избежать. Редакция собрала список стоматологий Казани

дезинсекция от клопов в щелково

Новости Казани

день назад

Массовое ДТП стало причиной пробки около казанского аэропорта

Интересное в Казани

2 дня назад

Осенний Open Space Market пройдёт на парковке «АРТ Центра» 21 и 22 сентября, открывается приём заявок на участие

обслуживание септиков цена в Санкт-Петербурге

Новости Татарстана

19 часов назад

Казанский самолет стал жертвой лазерного воздействия

Новости Татарстана

14 часов назад

В Татарстане найден боевой снаряд на проезжей части

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане в результате ДТП два автомобиля вылетели в кювет

Новости Татарстана

день назад

Жителям Татарстана предоставят бесплатную юридическую помощь

Новости Казани

23 часа назад

В Казани произошло ДТП с участием пьяного питбайкера
Новости Татарстана
2 дня назад

В Татарстане выросли цены на огурцы

В Татарстане наблюдается рост цен на огурцы.

Новости Казани

51 минуту назад

В Казани начался монтаж часов на Баумана

Гид по скидкам Казани

день назад

Вырастить ребенка счастливым: Топ нужных вещей для каждой мамы

Новости Казани

час назад

В Казани будет капремонт здания физического факультета КФУ

Новости Казани

час назад

В Казани число штрафов за парковку стало больше в два раза
Жилой комплекс в Казани утопает в мусоре
Новости Казани
23 часа назад

Жилой комплекс в Казани утопает в мусоре

Новости Татарстана

3 часа назад

РТ стал лучшим регионом в сфере благоустройства дворов

Новости Казани

4 часа назад

В Казани стартовал Татарстанский нефтегазохимический форум

Новости Татарстана

19 часов назад

В Челнах возбудили уголовное дело о невыплате зарплаты
Что надо успеть этим летом? Подборка сезонных ф...
Интересное в Казани
5 дней назад

Что надо успеть этим летом? Подборка сезонных фруктов и овощей
В казанском аэропорту торжественно встретили Бу...
Новости Казани
день назад

В казанском аэропорту торжественно встретили Бурака Озчивита