Татарстан признан самым благоустроенным регионом России с лучшими дворовыми территориями. Республика одержала победу в номинации "Лучший регион по реализации программ по благоустройству дворов" на I Национальной премии в сфере формирования комфортной городской среды.

Конкуренция была серьезной: за звание лучшего боролись Тамбовская, Владимирская, Ярославская области и Алтайский край.

Но не только дворовые территории получили высокую оценку экспертов. Татарстан также стал лауреатом в номинации «Лучший регион по реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Награждение состоялось в Калуге на форуме «Развитие малых городов и исторических поселений».

В этом году по всей России было благоустроено 76 769 дворовых территорий. Татарстан запланировал привести в порядок 960 придомовых площадок, и, судя по результатам, успешно выполнил свою задачу, доказав лидерство в создании комфортной городской среды.