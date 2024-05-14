Новости Татарстана
· 16+ · Алина Алмакаева

РТ дадут заем на ₽12,7 млрд для реконструкции Горьковского шоссе

Президиум правительственной комиссии по региональному развитию утвердил заявки Республики Татарстан, Свердловской и Смоленской областей на реализацию проектов с применением инфраструктурных облигаций.

Подписаться в Telegram

Президиум правительственной комиссии по региональному развитию утвердил заявки Республики Татарстан, Свердловской и Смоленской областей на реализацию проектов с применением инфраструктурных облигаций. По словам заместителя председателя правительства Марата Хуснуллина, из общей суммы заемных средств в размере 16 миллиардов рублей, Казань получит 12,7 миллиарда для продолжения работ по реконструкции Горьковского шоссе.

Это позволит в ближайшее время ввести в эксплуатацию более 1,1 миллиона квадратных метров жилья на прилегающих к шоссе территориях. После проведения реконструкции пропускная способность дороги увеличится в два раза. Ожидается, что работы будут завершены в октябре текущего года.

Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

день назад

Детский парк на набережной Казанки планируют открыть ко Дню республики

Полезное

8 часов назад

Все, конец!? Отмена ипотеки огорчила всех Россиян. Чего ждать в этом году?

спасет ли москитная сетка от тараканов

Новости Татарстана

день назад

В РТ потребовали не строить свиноферму возле мусульманской деревни

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

Любовь витает в облаках: казанцам рассказали как выгодно отпраздновать свадьбу в 2024 году

3д принтер напечатать на заказ в Москве

Новости Татарстана

5 часов назад

В РТ нашли новый способ мошенничества через Wi-Fi

Новости Казани

10 часов назад

Гатиятулин прокомментировал своё назначение на пост главного тренера «Ак Барса»

Новости Казани

день назад

Метшин извинился за пробки

Новости Казани

день назад

В Казани новый температурный «антирекорд» мая

Новости Казани

день назад

В Казани построят два компостных полигона для органических отходов
Новости Татарстана
4 дня назад

Метеоролог КФУ Аухадеев рассказал о погоде в Татарстане на праздники

Метеоролог КФУ Аухадеев рассказал о погоде в Татарстане на праздники

Новости Татарстана

38 минут назад

РТ дадут заем на ₽12,7 млрд для реконструкции Горьковского шоссе

Новости Казани

час назад

В Казани ответили на жалобы жителей об отмене автобуса №37а

Новости Татарстана

5 часов назад

Путин позвал Си Цзиньпиня в Казань

Новости Татарстана

6 часов назад

В РТ спасли бобра
Спортсменка из Татарстана Ксения завоевала золото на Чемпионате Европы по самбо
Новости Татарстана
4 дня назад

Спортсменка из Татарстана Ксения завоевала золото на Чемпионате Европы по самбо

Новости Татарстана

8 часов назад

Вице-президентом Академии наук Татарстана назначен Айрат Хасьянов

Новости Казани

8 часов назад

В Казани за неделю родились 151 мальчик и 151 девочка

Новости Татарстана

8 часов назад

На Игры БРИКС за месяц до турнира продали уже более 20 тысяч билетов
Скупой платит дважды: рассказываем, на чем точно не стоит экономить при строительстве дома в Казани
Интересное в Казани
5 дней назад

Скупой платит дважды: рассказываем, на чем точно не стоит экономить при строительстве дома в Казани