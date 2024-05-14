РТ дадут заем на ₽12,7 млрд для реконструкции Горьковского шоссе

Президиум правительственной комиссии по региональному развитию утвердил заявки Республики Татарстан, Свердловской и Смоленской областей на реализацию проектов с применением инфраструктурных облигаций. По словам заместителя председателя правительства Марата Хуснуллина, из общей суммы заемных средств в размере 16 миллиардов рублей, Казань получит 12,7 миллиарда для продолжения работ по реконструкции Горьковского шоссе.

Это позволит в ближайшее время ввести в эксплуатацию более 1,1 миллиона квадратных метров жилья на прилегающих к шоссе территориях. После проведения реконструкции пропускная способность дороги увеличится в два раза. Ожидается, что работы будут завершены в октябре текущего года.