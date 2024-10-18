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· 16+ · Ольга Созонова

Россияне настроились на сбережения

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В топ-5 регионов по количеству договоров долгосрочных сбережений вошла Республика Татарстан. Жители региона оформили 29 тыс.таких договоров.

Россияне заключили миллионный договор долгосрочных сбережений в СберНПФ. Об этом на FINOPOLIS сообщил Руслан Вестеровский, старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка. Откладывают вдолгую активнее женщины. При этом больше всего долгосрочных сбережений оказалось у иксов[1], а открытых ПДС-копилок – у жителей столичного региона.

В СберНПФ открыты 1 млн программ долгосрочных сбережений (ПДС). Это данные на середину октября 2024 года. В 2024 году женщины выбирают долгосрочную сберегательную модель чаще: в 68% случаев против 32% у мужчин. 20% договоров заключают онлайн.

В разрезе поколений самыми активными сберегателями оказались представители поколения X: на них пришлось 49% договоров. Четверть ПДС-счетов (25%) открыли миллениалы, 3% — зумеры. Оставшиеся договоры заключили бумеры.

Руслан Вестеровский, старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка:

«Умение копить вдолгую – это фундамент благосостояния. На середину октября у россиян оказалось в среднем по 213 тыс. рублей долгосрочных сбережений. Зумеры уже отложили вдолгую по 10 тыс. рублей, миллениалы – по 127 тыс. рублей, иксы – по 243 тыс. рублей, а бумеры – по 104 тыс. рублей. При оценке мы учитывали как сумму личных пополнений, так и заявленные к переводу средства накопительной пенсии.

В следующем году на ПДС-счета россиян также поступит софинансирование от государства. Здесь важно пополнять счёт пропорционально официальному ежемесячному доходу, чтобы получить 36 тыс. рублей по итогам 2024 года. Уверен, успешный опыт участия людей в программе долгосрочных сбережений станет драйвером развития культуры долгосрочных сбережений в нашей стране».

Программа долгосрочных сбережений – это новый способ копить с поддержкой государства. Человек делает сбережения, а из бюджета будет ежегодно поступать до 36 тыс. рублей в год в течение 10 лет. Дополнительно программа включает налоговый вычет и возможность разморозить средства накопительной пенсии. Оформить программу долгосрочных сбережений можно в негосударственном пенсионном фонде.

[1]При изучении данных аналитики опирались на классификацию, предложенную Pew Research Center: бумеры (1946–1964); поколение Х (1965–1980); поколение Y, или миллениалы (1981–1996); зумеры (с 1997 года по настоящее время).

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