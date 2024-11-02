Россиянам при пополнении ПДС доступен вклад с повышенной доходностью

Участники программы долгосрочных сбережений (ПДС) от СберНПФ могут не только получить до 360 тыс. софинансирования от государства, налоговые льготы и разморозить средства накопительной пенсии, но и открыть вклад «Забота о будущем» с доходностью 25% годовых. Для этого достаточно с 1 ноября пополнить договор долгосрочных сбережений на сумму от 50 тыс. рублей. Если такого договора ещё нет, его можно оформить.

Доходность 25% по вкладу можно получить на 3 месяца, полгода или год. Минимальная сумма для открытия вклада — 50 тыс. рублей. Пополнить ПДС и вклад «Забота о будущем» нужно на одну и ту же сумму. Если человек расторгнет договор долгосрочных сбережений или решит досрочно закрыть вклад, ставку снизят. Открыть вклад можно в отделении Сбера.

Руслан Вестеровский, старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка:

«Благодаря программе долгосрочных сбережений (ПДС) россияне могут получить доплату от государства и разморозить средства накопительной пенсии. С ПДС от СберНПФ можно накопить на оплату образования, загородный дом или путешествия в любом возрасте. Чтобы сохранить все заложенные в программу льготы, стоит оформлять не больше трёх таких договоров. А чтобы помочь людям достигать их краткосрочные финансовые цели – накопить, например, на летний отпуск или дорогие покупки, – мы дополнили продуктовую линейку новым решением. Теперь при пополнении ПДС наши клиенты смогут оформить вклад с доходностью 25% годовых».

Программа долгосрочных сбережений (ПДС) заработала в 2024 году. Чтобы вступить в программу, заключите договор с негосударственным пенсионным фондом. Сделать это можно в отделении Сбера, мобильном приложении СберБанк Онлайн или на сайте СберНПФ.

Реклама. Рекламодатель ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481 от 11.08.2015 г. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «Негосударственный Пенсионный Фонд Сбербанка». Лицензия №41/2 от 16.06.2009 г. выдана Федеральной службой по финансовым рынкам. Интернет-банк и Мобильное приложение «Сбербанк Онлайн» доступны держателям банковских карт Сбербанка (за исключением корпоративных карт), подключенных к СМС-сервису «Мобильный банк». Для использования Интернет-банка и Мобильного приложения «Сбербанк Онлайн» необходим доступ в сеть Интернет. ПАО «Сбербанк», ОГРН 1027700132195, 117312, г. Москва, ул. Вавилова, д.19. АО «ЦПЛ», ОГРН 1117746689840, 121170, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Дорогомилово ул. Поклонная, д. 3, этаж 3, помещ. 120.



«Забота о будущем» (далее — «вклад»). Валюта — рубли РФ. Оформление - только в офисе банка. Сумма вклада — от 50 000 р. Срок вклада — 3,6 и 12 месяцев. Указанная максимальная ставка 25% годовых действует при выполнении условия: сумма на всех вкладах «Забота о будущем» не превышает сумму, внесенную при открытии Программы долгосрочных сбережений или дополнительных взносов на счёт ПДС с 1 ноября 2024 года. Проценты выплачиваются в конце срока. При досрочном расторжении договора вклада — по ставке 0,01 % годовых. Подробнее на сайте sberbank.ru. Подробнее о программе долгосрочных сбережений и условиях заключения соответствующего Договора долгосрочных сбережений можно ознакомиться на сайте https://npfsberbanka.ru/

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